Brasile: produttori di riso chiedono al Messico di ridurre dazi sull'import (2)

- Il direttore di Abiarroz ha spiegato che la questione tariffaria con il Messico è "imperativa", poiché attualmente gli esportatori brasiliani pagano una tariffa del 20 per cento, che "rende impossibile inviare riso in Messico", ha detto. Il Brasile è il maggiore produttore e consumatore di riso al di fuori dell'Asia. È tra i primi dieci esportatori di riso al mondo in oltre 90 paesi all'anno. Mario Pegorer ritiene che la riduzione tariffaria possa portare l'export verso il Messico tra le 20mila e le 30mila tonnellate di riso all'anno. Fino allo scorso anno il Messico aveva bloccato l'acquisto di riso dal Brasile per problemi fitosanitari, che sono stati tuttavia risolti nel 2019. (Brb)