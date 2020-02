Bilancio Lazio: M5s, emendamento giunta per sanare occupazioni è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra di collegato al Bilancio, in esame nell'aula del Consiglio regionale del Lazio "è stato depositato un emendamento di giunta a firma dall'assessore Valeriani contenente la sanatoria delle occupazioni abusive delle case popolari. È inaccettabile proporre una sanatoria di questo genere". Lo affermano in una nota congiunta le consigliere del M5s alla Regione Lazio, Valentina Corrado, Gaia Pernarella, Silvia Blasi e Francesca De Vito. "Gli alloggi popolari nella nostra regione non coprono il fabbisogno - spiegano -. Questo comporta uno straripamento delle graduatorie, realizzate in base allo stato di bisogno delle famiglie, con attese bibliche per l'assegnazione delle abitazioni. Pensare di riconoscere il diritto di una casa popolare a chi se ne è impossessato con la forza a scapito delle famiglie che con rispetto attendono il proprio turno è iniquo. Abbiamo il dovere di ristabilire la legalità - concludono - e, con la dovuta sensibilità, creare soluzioni tampone per quei casi-limite di occupanti con forte disagio sociale". (Com)