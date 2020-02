Iran: ministro Difesa, scatola nera volo 752 ha subito danni considerevoli

- La scatola nera del volo 752 della Ukraine International Airlines abbattuto lo scorso 8 gennaio da un missile mentre era in fase di decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran ha subito “danni considerevoli”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa iraniano, Amir Hatami. Parlando con i giornalisti a margine di una riunione del gabinetto di governo, Hatami ha dichiarato: “La scatola nera ha subito danni considerevoli; come tale, è stato chiesto al settore delle industrie della difesa di contribuire alle riparazioni sul dispositivo. È stato deciso di completare prima le riparazioni sulla scatola nera, quindi di tentare di decodificarla. Siamo attualmente al lavoro per ripararlo”, ha aggiunto il ministro. L'Organizzazione per l'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran, ha richiesto alle agenzie investigative per gli incidenti aerei francese e statunitense, rispettivamente la Bea e la Ntsb, di fornire un elenco delle attrezzature necessarie per decodificare le scatole nere e per esaminare la possibilità di trasferirle in Iran. Tuttavia, al momento nessuna delle due organizzazioni avrebbe finora risposto positivamente alla richiesta. Intanto oggi, il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha dichiarato l’intenzione di Teheran di non consegnare le scatole nere. "Abbiamo il diritto di leggere noi stessi la scatola nera. Abbiamo il diritto di essere presenti a qualsiasi esame della scatola nera", ha dichiarato.(Res)