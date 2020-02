Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE DI ROMA- L'assessore al Personale Antonio De Santis interviene al convegno “Noi statali, né furbetti né fannulloni”.Auditorium dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi in via Caetani 32 a Roma (ore 15:30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla premiazione del pluricampione mondiale di Muay Thai, Kick Boxing/K-1 e medaglia d'oro dei Campionati Italiani di Pugilato Gabriele CasellaSala Laudato Si', Palazzo Senatorio di Roma (ore 15:30)- Doppia seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina su sgomberi ed emergenza abitativa e, a seguire, su società partecipate capitoline.Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio di Roma (ore 14-20)- Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Muovi Roma” dal titolo "Lo Sport come Farmaco". Interviene, tra gli altri, il presidente della commissione Sport del Campidoglio, Angelo Diario.Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio di Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)