Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra le nuove iniziative a sostegno dei giovani: Vitamina G, un nuovo bando per finanziare progetti di under 35; LazioSound, le novità del programma regionale per gli artisti emergenti; Youth Card, l'App della Regione Lazio rivolta ai giovani per agevolazioni su tutto il territorio e nei paesi europei, convenzioni nel mondo della cultura, dello sport e viaggi in Italia e all'estero; Itinerario giovani, con l'annuncio dell'inaugurazione del primo ostello ricavato da uno spazio pubblico prima inutilizzato. Partecipano Chiara Pellacani, campionessa di tuffi di Roma, Giovanni Pini, cestista della Virtus Roma, Eugenio Campagna, concorrente di XFactor e i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti.Spazio Rossellini in via della Vasca Navale 58 a Roma (ore 10:45).- L'assessore alle Pari opportunità e turismo Giovanna Pugliese partecipa al convegno "Le nuove sfide nella contrattazione di genere - pari opportunità, inclusione e diversità nei posti di lavoro" promosso dalla Filctem Cgil di Roma e Lazio.Sala A. Fredda di via Buonarroti 12 a Roma (ore 9:30)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Claudio Di Berardino interviene al convegno "Lavoro migrante e diritti. Lotta al caporalato, ingressi e regolarizzazioni" organizzato dalla Cgil di Roma e Lazio.Sala A. Fredda di via Buonarroti 12 a Roma (ore 16) (segue) (Rer)