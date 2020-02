Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato apre i lavori dell'open day con le associazioni dal titolo: “Il modello Lazio, per una sanità partecipata”.Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 9:30)- Seduta del consiglio regionale del Lazio. Prosegue la discussione sul collegato di Bilancio.Sede del consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma (ore 10:30)VARIE- Camera ardente per Flavio Bucci.Teatro Valle in piazza Sant’Andrea della Valle a Roma (ore 10-14)- Presentazione della mostra a cura di Alessandro Cosma “Rembrandt alla Galleria Corsini: l’autoritratto come San Paolo”.Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini in via della Lungara 10 a Roma (ore 11)- Fiaccolata per esprimere solidarietà alla famiglia e chiedere la liberazione di Patrick Zaky.Piazza del Pantheon a Roma (ore 18:30) (segue) (Rer)