Nato: Tofalo con rappresentanti Comitato militare, Italia condivide esperienza in teatri operativi

- L'Italia condivide l'esperienza dei teatri operativi nelle missioni internazionali con molti dei paesi della Nato. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo che ha salutato questa sera la delegazione dei rappresentanti del Comitato militare della Nato in visita ufficiale. "L'Italia è il secondo contributore della Nato, dopo gli Stati Uniti, in termini di militari impegnati nelle missioni internazionali. Siamo parte di un'architettura complessa che vede nell'Alleanza uno dei due pilastri, insieme all'Ue, del sistema di sicurezza globale", aggiunge Tofalo. Il sottosegretario ha quindi evidenziato che "vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, così recita il preambolo del Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington ‪il 4 aprile‬ del 1949. Pace, libertà, democrazia, prevalenza del diritto sulla forza, devono restare gli obiettivi comuni e da tutti condivisi".(Com)