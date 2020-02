Usa: verbali Fed, cauto ottimismo su economia nonostante "rischio globale coronavirus"

- Nell'incontro del 28-29 gennaio scorsi i funzionari della Federal Reserve (Fed) hanno espresso fiducia sullo stato dell’economia degli Stati Uniti, concordando sul mantenere invariati per un po' i tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali rilasciati oggi, 19 febbraio, dai quali si apprende che la riunione ha esaminato i rischi per le prospettive future dell'economia, comprese le nuove preoccupazioni per il coronavirus che aveva iniziato a prendere piede in Cina. Nei verbali è emerso che i funzionari hanno definito il ceppo di coronavirus COVID-19 "un nuovo rischio per le prospettive di crescita globale". All'epoca, l'epidemia aveva ucciso più di 100 persone e contagiato circa 5.000. Da allora ha continuato a diffondersi, causando oltre 2.000 decessi e infettando oltre 75.000 persone. La Banca centrale degli Stati Uniti ha votato nella riunione di gennaio per lasciare invariato il tasso di riferimento nell’intervallo tra l′1,5 per cento e l′1,75 per cento. Nel prendere la decisione, i membri del Federal open market committee hanno notato che le prospettive per l’economia erano diventate “più forti” proprio dalle precedenti previsioni di dicembre. (Nys)