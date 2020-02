Usa: sottosegretario Difesa Rood si dimetterà su richiesta di Trump

- Il capo della politica del Pentagono, John Rood, lascerà il suo incarico alla fine di questo mese: lo ha confermato oggi, 19 febbraio, il dipartimento della Difesa Usa. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in mattinata ha fatto sapere che il sottosegretario alla Difesa Rood sarebbe andato via: "Vorrei ringraziare John Rood per il suo servizio nel nostro Paese e gli auguro ogni bene per i suoi sforzi futuri!", ha twittato. Nella sua lettera di dimissioni a Trump, tuttavia, Rood indicava che era stato il “commander in chief” a volerlo fuori. Una parte della stampa statunitense non esclude che la decisione dell'inquilino della Casa Bianca possa essere legata ad uno scontro tra agenzie governative per bloccare le esportazioni verso il colosso tecnologico cinese Huawei. (segue) (Nys)