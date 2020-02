Usa: Casa Bianca nega grazia di Trump ad Assange se avesse scagionato Mosca dal mail hackerate 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha negato le accuse mosse in una corte britannica da Julian Assange secondo cui il presidente Usa Donald Trump si sia offerto di graziare il fondatore di WikiLeaks se questo avesse dichiarato che la Russia non era stata responsabile del furto di e-mail del Partito democratico durante la campagna del 2016. La notizia è stata data dalla stampa britannica che cita una dichiarazione fatta dinanzi alla corte di Westminster da Edward Fitzgerald, avvocato di Julian Assange. Stando a quanto dichiarato, Rohrabacher avrebbe detto ad Assange che “su ordine del presidente, era pronto a offrirgli la grazia o un’altra scappatoia” ma Assange avrebbe dovuto dire che la Russia non era coinvolta nella pubblicazione delle mail di Hillary Clinton. Wikileaks, durante la scorsa campagna elettorale per le presidenziali del 2016, pubblicò le email rubate della candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, compromettendone l'elezione. (segue) (Nys)