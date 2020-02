Brasile: sciopero Petrobras, tribunale del lavoro convoca azienda e sindacati per una mediazione (2)

- L'ordinanza del giudice Rosalie Michaele Bacila sospende i licenziamenti nella Araucaria Nitrogenados (Ansa), controllata da Petrobras, fino al prossimo 6 marzo, per allentare la tensione tra azienda e lavoratori e garantire un proficuo ciclo di negoziati tra società e sindacati. La notizia è stata accolta positivamente ma con cautela dalla Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup). "Il giudice Rosalie Michaele Bacila ha mostrato sensibilità per la situazione dei lavoratori e delle loro famiglie e ha aperto lo spazio affinché la categoria possa essere finalmente ascoltata", afferma in una nota il sindacato. "Pur trattandosi di una situazione provvisoria e soggetta a ricorso giudiziario, per noi è una vittoria in mezzo al sanguinoso sciopero che ha come obiettivo principale proprio la cancellazione dei licenziamenti ", conclude la nota. (segue) (Brb)