Brasile: sciopero Petrobras, tribunale del lavoro convoca azienda e sindacati per una mediazione (3)

- Gli scioperi, che proseguono a oltranza, hanno sin qui provocato diversi disagi all'azienda e al comparto. A tutto il 18 febbraio si contano 121 stabilimenti produttivi della Petrobras paralizzati. Lo sciopero ha provocato sin qui il congelamento di molte piattaforme petrolifere offshore (58), ma coinvolto molte delle unità produttive Petrobras, dalle raffinerie ai terminal, dagli impianti termoelettrici agli uffici amministrativi. Ad oggi, riferisce la Fup, le agitazioni hanno raccolto l'adesione del 64 per cento dei lavoratori, coinvolgendo circa 21 mila persone. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro la decisione della Petrobras di chiudere la fabbrica di fertilizzanti gestita dalla Ansa, nello stato di Paraná e altre 50 piccole aziende controllate. Secondo i calcoli del sindacato, la chiusura del solo impianto dei fertilizzanti provocherà il licenziamento di circa 1000 dipendenti. L'azienda aveva deciso per lo stop a metà gennaio, una volta registrato il fallimento del tentativo di vendere la struttura: le trattative avviate due ani fa con la società russa Acron Group, unica interessata, sono stati chiusi infatti senza esito. (segue) (Brb)