Coronavirus: autorità Usa pubblicano nuove linee guida per viaggi a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) ha pubblicato nuove linee guida per i viaggiatori Usa che si devono recare a Hong Kong, dopo che la città ha riportato un secondo morto a causa del nuovo ceppo di coronavirus. I viaggiatori Usa ad Hong Kong dovrebbero evitare il contatto con i malati, ha affermato il Cdc, e lavarsi regolarmente le mani. Si tratta dell'avvertimento di livello più basso pubblicato dal Cdc, ma è il primo avviso ai viaggiatori relativo al coronavirus pubblicato dal governo degli Stati Uniti per un territorio al di fuori della Cina continentale. Il Cdc ha dichiarato di aver emesso l'avviso perché "a Hong Kong sono stati segnalati più casi di diffusione del virus all'interno della comunità".(Nys)