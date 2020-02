Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- VARIEDibattito sul "Nuovo welfare delle famiglie" con Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Annamaria Lusardi, Ennio Doris.Sala Buzzati, via Balzan 3 (ore 10)L'Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini incontra i coordinatori delle scuolecattoliche e d’ispirazione cristiana di tutta la Diocesi. All'introduzione di monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e vicario episcopale per la Pastorale Scolastica, seguiranno alcune testimonianze e il dialogo con l’Arcivescovo. Le conclusioni sono previste alle 11.45.Teatro Angelicum di Milano, via Renzo Bertoni 5 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione Pink Union di Fondazione Humanitas, con protagonistiil Direttore d'Orchestra Beatrice Venezi e l'immunologo Alberto Mantovani.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 (ore 11)Conferenza stampa Fnm Hyperloop Italia con Andrea Gibelli, presidente Fnm, Bipop Gresta, fondatore e ad di Hyperloop ItaliaFnm, Sala Assemblea, piazzale Cadorna 14 (ore 14)Opening Ceremony di The One Milano. Intervengono, tra gli altri, il presidente Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, Fabio Petrella, presidente Confartigianato Moda, Carlo Maria Ferro, Presidente Ice/Ita e Norberto Albertalli, presidente The One MilanoFieramilanocity, Padiglione 3, viale Scarampo (ore 15)Presidio contro l'apertura del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di via Corelli prevista per gli inizi del mese di marzo.piazza della Scala (ore 18.30)Lecture del nuovo Public Program di Triennale, a cura di Leonardo Caffo, Paola Nicolin e Gianluigi RicuperatiTriennale Milano, viale Alemagna 6 (ore 18.30)MONZAConsegna del Trofeo Monzacorre 2019 alla quale partecipano il sindaco Dario Allevi e l'assessore allo Sport Andrea ArbizzoniPalazzo Comunale, Sala Giunta (ore 17) (Rem)