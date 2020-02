Roma: Unione inquilini, Raggi aiuti famiglia con bambini e un disabile a rischio sfratto

- L’Unione inquilini di Roma chiede che Virginia Raggi, in qualità di sindaco della Capitale, intervenga a supporto di una famiglia al cui interno ci sono tre bambini, una persona invalida e un’altra di 63 anni, che rischia di restare in strada dal 7 marzo. In un post su Facebook l’Unione inquilini spiega che la famiglia oggi è “alloggiata nel famoso centro di viale della Primavera gestito dalla cooperativa Mediahospes che i contribuenti pagano profumatamente e che la Asl ha invece dichiarato mediocre perché inappropriato e pieno di muffe” e che la stessa ha ottenuto “un punteggio altissimo” nei bandi per gli alloggi popolari e quindi chiede un intervento dell’amministrazione capitolina per trovare una sistemazione al nucleo familiare.(Rer)