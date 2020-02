Brasile: produzione di petrolio supera i 4 milioni di barili al giorno a gennaio

- La produzione di petrolio e gas naturale in Brasile ha raggiunto 4,041 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno nel mese di gennaio 2020. I dati sono stati pubblicati oggi dall'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Si tratta di un aumento dell'1,99 per cento rispetto a dicembre 2019, quando la produzione fu di 3,168 milioni di barili al giorno, e del 20,43 per cento rispetto a gennaio 2019. Il petrolio estratto da giacimenti pre-sal ha rappresentato nel periodo il 66,37 per cento della produzione nazionale di petrolio e gas. Il giacimento con la maggiore produzione a gennaio è stato il campo di Lula, da cui sono stati estratti 1,052 milioni di barili di petrolio al giorno e 44,096 milioni di metri cubi di gas naturale. (segue) (Brb)