Brasile: produzione di petrolio supera i 4 milioni di barili al giorno a gennaio (2)

- Lo scorso 31 gennaio, l'Anp aveva reso noto i dati della produzione di petrolio in Brasile nel 2019, pari a 3,559 milioni di barili equivalenti al giorno. Si tratta di un aumento dell'8,1 per cento rispetto al 2018. Secondo l'Agenzia, lo stato di Rio de Janeiro, dove si trovano i campi di estrazione Lula e Buzios, ha aumentato la sua partecipazione alla produzione nazionale, incrementando la produzione del 5,3 per cento rispetto al 2018. (segue) (Brb)