Brasile: produzione di petrolio supera i 4 milioni di barili al giorno a gennaio (3)

- Grazie a questi risultati lo stato è stato il maggiore produttore di petrolio e gas naturale, rappresentando il 71 per cento del volume totale prodotto nel paese, con una produzione di 2,528 milioni di barili equivalenti al giorno. Secondo nella classifica degli stati più produttivi San Paolo, con una quota dell'11,5 per cento sulla produzione totale: 409,77 mila barili equivalenti al giorno. Secondo i dati dell'Anp, lo stato di Espirito Santo è stato il terzo più grande produttore, con 333,68 mila barili equivalenti al giorno, corrispondente al 9,4 per cento della produzione di petrolio e gas naturale nel paese. (segue) (Brb)