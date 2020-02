Libia: viceministro Esteri Del Re incontra Lenarcic, aumentare impegno Ue sul piano umanitario

- La viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Emanuela Del Re ha auspicato un crescente impegno della Commissione europea sul piano umanitario in Libia, come in altre aree prioritarie della Cooperazione allo sviluppo italiana, tra cui il Corno d’Africa e il Sahel. Del Re, riferisce la Farnesina in una nota, si è espressa nel quadro dell'incontro avuto oggi a Bruxelles con il Commissario europeo per la Gestione delle Crisi e l’aiuto umanitario, Janez Lenarcic, con il quale ha avuto uno scambio di vedute sui principali teatri di crisi. Del Re e Lenarcic hanno discusso le possibili sinergie e collaborazioni per contribuire ad un approccio integrato tra l’aspetto umanitario, lo sviluppo e la pace, il “triplice nesso” indicato come prioritario dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In particolare, è stata discussa la collaborazione nel quadro del meccanismo europeo di protezione civile e la prospettiva di una visita congiunta alla base umanitaria delle Nazioni Unite di Brindisi. Nel corso della giornata, che si è svolta presso il Parlamento europeo, la viceministro ha inoltre preso parte alla conferenza di presentazione del progetto “Opera InCanto”, promosso dall’Ambasciata d’Italia in Belgio, per la diffusione del patrimonio musicale nelle scuole dell’obbligo. (Beb)