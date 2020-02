Libia: presidente delegazione Parlamento Ue per il Magreb, attacco a Tripoli preoccupante

- L'attacco di ieri al porto di Tripoli è preoccupante deludente. Lo ha dichiarato il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb, Andrea Cozzolino. "L'attacco al porto di Tripoli di martedì 18 febbraio, mentre a Ginevra si stavano svolgendo negoziati per stabilire un cessate il fuoco permanente, è al contempo preoccupante e deludente", ha dichiarato in una nota. "La situazione sul terreno è tesa e non si deve permettere che peggiori. In quanto presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Maghreb sottolineo fortemente la necessità che tutte le parti, in particolare l'esercito nazionale libico e i suoi sostenitori, mantengano la tregua e si impegnino in modo costruttivo l'uno con l'altro e con i mediatori delle Nazioni Unite per raggiungere un effettivo cessate il fuoco. Il popolo libico merita di vivere in un paese stabile, pacifico e unito, che può essere raggiunto solo se tutte le parti mantengono il loro impegno per una soluzione politica e ritornano al tavolo dei negoziati", ha aggiunto. Cozzolino ha ricordato che sono stati assunti impegni per un "cessate il fuoco permanente" e che questi impegni "non possono essere rispettati mentre Tripoli è sotto attacco". Per l'eurodeputato, "è il momento di dimostrare l'impegno nei confronti del popolo libico, bloccando tutti gli attacchi militari e con un impegno vero nei colloqui guidati dalle Nazioni Unite". Il presidente della delegazione europarlamentare ha ribadito "l'importanza che tutti gli Stati membri dell'Ue adottino azioni decise e unite per contribuire a ripristinare la pace in Libia".(Beb)