Governo: Renzi, nessun problema personale con Conte

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno, ha risposto così a chi gli attribuiva antipatie verso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Non è vero. Non ho avuto problema personale verso di lui. L'ho avevo incontrato quando ero sindaco di Firenze". (Rin)