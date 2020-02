Pd: Roggiani a Cerno, chieda scusa, ci rivedremo in tribunale

- Polemica tra la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani e Tommaso Cerno, senatore fresco di passaggio dal Pd a Italia Viva, che durante la trasmissione radiofonica della Rai "Un giorno da pecora", in merito alle sollecitazioni del Pd sul versamento delle quote richieste agli eletti, ha dichiarato: "Che soldi devo dare se non sono iscritto al Pd? Non sono iscritto al Pd e non faccio parte del Pd. Si chiama pizzo, hanno chiesto il pizzo. Anche la segretaria di Milano (Silvia Roggiani, ndr) mi ha minacciato, mi ha detto che se andavo con il M5S non capivo niente. La segretaria, questa che faceva la portaborse di un'europarlamentare e fa il segretario di Milano. Dopo avermi chiesto il pizzo di 18.000 euro, mi ha detto 'Buona fortuna'. Si chiama pizzo, i soldi per parlare, per esprimere il proprio pensiero". Queste le frasi incriminate, a cui Silvia Roggiani risponde in un video su Facebook: "Tommaso Cerno chieda scusa a tutti noi. Ci rivedremo in tribunale, ma non lo faccio per me, lo faccio per tutti i nostri iscritti e per tutta la nostra comunità e lo faccio anche come donna, per chi, come me, ha iniziato a lavorare presto e non vuole essere chiamata 'portaborse' o in altri modi che denigrano il lavoro". (Rem)