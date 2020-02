Roma: Fassina (Leu), bloccare sfratto padre a Monte Stallonara, milleproroghe è chiaro

- Per Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere capitolino di Sinistra per Roma, "vanno bloccati gli sfratti nei Piani di zona per i quali sono in corso procedure di revoca della concessione o vi sono procedimenti sanzionatori per la cooperativa costruttrice o per i proprietari in violazione clamorosa della legge". In una nota Fassina spiega che il blocco degli sfratti "è la conseguenza dell’emendamento approvato al decreto Milleproroghe, sul quale abbiamo lavorato con Roberta Lombardi e altre colleghe del M5s. Non è ancora formalmente legge. Lo sarà nei prossimi giorni. Oggi, ha avuto la fiducia della Camera dei deputati. È una norma che salvaguarda anche Marco, un padre separato, vittima di una sentenza di sfratto nel Piano di zona di Monte Stallonara. Chiediamo - conclude - a tutte le autorità competenti di tener conto dell’evoluzione del quadro legislativo e di bloccare lo sfratto previsto per domattina".(Com)