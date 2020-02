Roma: Salvini, Raggi faccia favore a città e si dimetta

- Il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, chiede che Virginia Raggi, sindaco di Roma, si dimetta "per fare un favore alla città. In una nota Salvini afferma: "Povera Virginia. Da una parte il Pd che non crede possa nemmeno arrivare al ballottaggio, dall'altra i 5 stelle che trovano incoraggianti sondaggi che la danno perdente se si ricandidasse e purtroppo in mezzo i romani sommersi da rifiuti urbani, bus che prendono fuoco, stazioni metro chiuse, buche, voragini e strade poco o zero illuminate per la gioia di gentaglia con cattive intenzioni. Fai un favore a tutti sindaco Raggi: dimettiti - conclude - e lascia che siano i cittadini a scegliere qualcuno che sappia salvare questa città dalla rovina. Noi siamo pronti" . (Com)