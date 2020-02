Siria: Russia si oppone a dichiarazione Consiglio sicurezza Onu su cessate il fuoco a Idlib

- La Russia si sarebbe opposta ad una dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, proposta dalla Francia, per chiedere un cessate il fuoco a Idlib al fine di facilitare l’accesso umanitario nelle aree di conflitto. Lo ha riferito in una dichiarazione ai giornalisti il rappresentante francese all’Onu, Nicolas de Rivière. Secondo le Nazioni Unite l’offensiva avviata dall’esercito siriano per riconquistare la provincia di Idlib ha provocato da dicembre 900 mila sfollati. La situazione umanitaria potrebbe essere ulteriormente aggravata da uno scontro più vasto tra le forze di Damasco, appoggiate dalla Russia, e la Turchia, che ha già sottolineato che un’operazione militare nella provincia di Idlib è questione di giorni. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del partito Giustizia e sviluppo (Akp), ha dichiarato che Ankara è "pronta ad avviare un'operazione a Idlib" e che si tratta di "una questione di tempo". "Possiamo avviarla in qualsiasi momento - ha rincarato il capo dello Stato turco - e questa è un'operazione vitale per noi". Erdogan ha aggiunto di aver discusso delle attività turche a Idlib durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Siamo determinati a trasformare Idlib in un luogo sicuro sia per i residenti civili locali che per la Turchia, indipendentemente quanto ci costerà", ha concluso Erdogan.(Res)