Energia: Terna, approvati i dati preliminari consolidati 2019

- Il consiglio di amministrazione di Terna SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Catia Bastioli, ha approvato i dati preliminari consolidati del 2019, presentati dall'amministratore delegato e direttore generale Luigi Ferraris, che sono ancora soggetti alle attività di revisione legale. Lo riferisce un comunicato stampa di Terna. I ricavi consolidati risultano pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,2 miliardi di euro del 2018. La variazione è imputabile prevalentemente all'incremento dei ricavi del “Regolato Italia”, unito al contributo del “Non Regolato”. L'Ebitda (Margine operativo lordo) raggiunge 1,74 miliardi di euro, in crescita rispetto al dato del 2018 (1,65 miliardi di euro), come diretta conseguenza di un migliore risultato del “Regolato Italia”. Gli Investimenti totali del Gruppo Terna ammontano a 1,26 miliardi di euro, in crescita rispetto a 1,09 miliardi di euro del 2018. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 8,3 miliardi di euro, rispetto ai 7,9 miliardi al 31 dicembre 2018.(Com)