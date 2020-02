Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 20 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione, II Commissione, Controllo di gestione e la Commissione Servizi pubblici locali. Odg: 1) Audizione di Andrea Andorno, amministratore delegato di Sagat Spa; 2) Approfondimento Interpellanza "L''aeroporto di Caselle perde passeggeri ma anche merci. Va sempre tutto bene?"; 3) Approfondimento Interpellanza "Sagat: calo delle rotte = trasferimenti e licenziamenti personale collegato a Sagat"; 4) Audizione di Lorenzo Marchisio, presidente dell'Associazione doganalisti Piemonte e Valle d'Aosta.Ore 10 - via San Marino 10: l'assessora Schellino partecipa all'inaugurazione della residenza sanitaria assistenziale "Alchemica"Ore 11.30 - Officine Caos - piazza Montale 18°: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa 'Progetto incontri illuminanti con l'arte contemporanea - Public program della XXII^ edizione di Luci d'Artista'.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della IV Commissione e la Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: 1) Verifica Mozione "Tutela dei minori"; 2) Approfondimento Interpellanza "Residenza per minori stranieri non accompagnati".Ore 12.30 - Reale Mutua, via Corte d'Appello 11: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa 'Torino Jazz Festival Piemonte'Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione. Odg: Audizione della Regione Piemonte per approfondimento sulla Legge 16/2018 (Tutela e uso del suolo).Ore 18 - Circoscrizione 5, via Stradella, 192 - La Commissione speciale decentramento incontra la Circoscrizione. Odg: Resoconto dei lavori della commissione. Valutazione proposte.Ore 18 - Hotel Principi di Piemonte, via Gobetti 15: l'assessore Sacco partecipa alla conferenza di Aspesi su 'Investire nel turismo a Torino' (segue) (Rpi)