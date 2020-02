Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaOre 9.30, Torino, via Nizza 280, Lingotto Fiere, l’assessore alla Sanità interviene all’inaugurazione del Festival del Giornalismo alimentareOre 9.30, Venaria (TO), Centro Restauro e Conservazione, l’assessore alla Cultura interviene alla conferenza “Musica a Corte: il corno da caccia tra Piemonte ed Europa”Ore 11, Torino, via Durandi 13, l’assessore alle Politiche sociali in visita presso la Piazza dei MestieriOre 12, Torino, Palazzo Reale Mutua, via Corte d'Appello, l’assessore alla Cultura interviene alla conferenza stampa di Torino Jazz ClubOre 14, Torino, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1, il vicepresidente della Regione partecipa alla II Commissione del Comune di TorinoOre 15, Torino, via Bertola 34, l’assessore alle Politiche sociali firma il protocollo integrativo dei Centri di servizio per il volontariatoOre 17, Asti, Ospedale, il vicepresidente della Regione partecipa all'inaugurazione della “Giornata delle Figurine” (segue) (Rpi)