Milano: scontro auto-moto in viale Campania, in coma centauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente mercoledì pomeriggio in viale Campania tra una motocicletta e un suv. È accaduto alle 17.40. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Kawasaki che nell'impatto con l'Audi Q5 all'altezza dell'incrocio con via Sismondi ha perso conoscenza. Per lui è stato necessario il trasposto in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda dove sembra sia ricoverato in coma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi e di ascoltare i testimoni. (Rem)