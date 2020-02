Riforme: Alfieri (Pd), da Renzi ennesima manovra di palazzo

- Il rilancio sulle riforme istituzionali sembra l'ennesima manovra di palazzo lanciata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Lo scrive su Facebook, il senatore del Pd e coordinatore nazionale di Base riformista, Alessandro Alfieri, commentando le parole di Renzi a Porta a Porta. “Il rilancio sulle riforme istituzionali sembra l'ennesima manovra di palazzo. Tutti i partiti di maggioranza devono invece avere un solo, urgente, obiettivo: aiutare il governo a lavorare seriamente per la crescita economica e per il lavoro”, afferma Alfieri. “Questa è la priorità. Non servono attacchi o provocazioni quotidiane. A pagarne le conseguenze non sarebbe solo l'esecutivo, ma l’intero paese”, conclude.(Rin)