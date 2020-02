Pd: Mirabelli, da Cerno su Roggiani e partito ignobili calunnie

- Il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd, eletto a Milano, in merito alla polemica in corso per le dichiarazioni del senatore Tommaso Cerno sul Pd, ha dichiarato in una nota: "Le parole di Cerno sulla segretaria Silvia Roggiani e sul Pd milanese sono ignobili calunnie, che rispediamo al mittente. Il senatore dimentica che è stato eletto proprio grazie all'impegno della nostra comunità, che ora insulta. Anche ciò che ha detto di un governo che Renzi ha voluto e di cui Iv fa ancora parte è molto grave. Gli auguriamo buon lavoro". (com)