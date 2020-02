Siria: inviato Onu Pedersen, tensioni tra Turchia e Russia peggiorano conflitto in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha espresso forte preoccupazione per le tensioni tra Turchia e Russia, due attori chiave del conflitto, che rischiano di portare il paese sull’orlo di una crisi senza precedenti. Parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Pedersen ha dichiarato che gli operatori umanitari siriani hanno chiesto un cessate il fuoco urgente e un aiuto internazionale per quasi un milione di persone in fuga dall’offensiva lanciata dall’esercito siriano, appoggiato dalla Russia, contro le ultime sacche ribelli sostenuti dalla Turchia nella provincia occidentale di Idlib. "Non posso segnalare alcun progresso nel porre fine all'attuale violenza nel nord-ovest o nel riconvocare il processo politico", ha dichiarato Pedersen. "Le delegazioni russa e turca si sono incontrate intensamente negli ultimi giorni ... ma non è ancora emersa alcuna comprensione", ha aggiunto. "Al contrario, dichiarazioni pubbliche di diversi parti, siriane e internazionali, suggeriscono un pericolo imminente e ulteriore escalation". Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia è pronta a lanciare una propria offensiva in Siria a meno di un ritiro delle forze di Damasco dalle zone occupate durante l’offensiva delle ultime settimane, ritornando sulle linee stabilite dall’accordo tra Russia e Turchia raggiunto a Sochi nel 2018. "Stiamo facendo il conto alla rovescia, stiamo dando i nostri ultimi avvertimenti", ha dichiarato Erdogan. La Russia ha rapidamente risposto alla minaccia di Erdogan, avvertendo che qualsiasi operazione contro le forze siriane sarebbe "lo scenario peggiore".(Res)