Bilancio Lazio: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti assente in Aula, si dimetta

- Nel corso dei lavori del consiglio regionale del Lazio di oggi sul collegato al bilancio, per il consigliere della Lega Pasquale Ciacciarelli, "è andato in scena il solito copione, in cui il premio per il peggior attore non protagonista va a Nicola Zingaretti". In una nota Ciacciarelli spiega che "in maniera consecutiva, ormai da mesi, Zingaretti non presenzia alle sedute del consiglio regionale. Vorrei rammentargli, nel caso lo avesse rimosso, che i cittadini del Lazio lo hanno votato per amministrare e non per andare in giro per l'Italia a fare campagna elettorale in favore del Partito democratico. Ma come può un leader nazionale avere una ricetta per il Paese se non riesce a garantire neanche i servizi essenziali nella regione che, in teoria, dovrebbe governare? Abbia il buonsenso di dimettersi - conclude - e ridia la parola ai cittadini del Lazio". (Com)