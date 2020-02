Governo: Nobili (Iv), abolire reddito di cittadinanza per fare ripartire economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passo per superare l'emergenza economia è abolire il reddito di cittadinanza. Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Luciano Nobili. "L’emergenza in Italia si chiama economia - afferma -. La produzione industriale arranca, la crescita non c’è. Deve essere la priorità assoluta del governo. Il primo passo è abolire il reddito di cittadinanza e usare quelle risorse per lavoro e sviluppo, come ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta". (Rin)