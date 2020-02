Riforme: Pd, avanti su proporzionale con più ampia maggioranza possibile

- E' necessario portare avanti la bozza di legge elettorale, basata su un sistema proporzionale, e una soglia di sbarramento del 5 per cento. Lo scrive in una nota il vicecapogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Michele Bordo. "La legge elettorale sulla quale dopo mesi di discussione tra tutte le forze di maggioranza si è trovato un accordo è un proporzionale con soglia al 5 per cento. Compromesso trovato da pochi giorni e depositato alla Camera dei deputati. Proposta utile anche in relazione alle garanzie da costruire in fretta dopo la riduzione del numero dei parlamentari", afferma Bordo. "Ipotesi sostenuta in primo luogo dal partito politico Italia Viva. La prima condizione per essere credibile di un leader è la coerenza dei comportamenti e delle posizioni. Ciò che la distrugge è la stravaganza con la quale ogni giorno per propria convenienza si cambia idea. Questo produce solo inaffidabilità. Andiamo avanti con la legge che abbiamo insieme condiviso e approviamola con la maggioranza più ampia possibile", conclude. (Rin)