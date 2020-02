Governo: Renzi, hanno provato a sostituirci ma non ci sono riusciti

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa se su "Rai1", ha parlato delle polemiche nella maggioranza e dell'ipotesi di un governo senza Italia viva. "Hanno provato a farci fuori ma non ci sono riusciti", ha affermato l'ex premier. Su questo, però, Renzi ha poi aggiunto: "Finché siamo in democrazia parlamentare se il presidente o qualche esponente della maggioranza dice di togliere di mezzo Renzi, è loro diritto provarci. La prossima volta farebbero bene a riuscirci". Il senatore fiorentino ha poi voluto rimarcare il concetto: "vogliono fare senza di noi? Non è un problema ma se voglio i nostri voti devono prendere anche le nostre idee". (Rin)