Giustizia: su prescrizione ancora scontro maggioranza-Iv, su intercettazioni tensioni con Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione, con tanto di urla, in commissione Giustizia alla Camera per lo stop alla proposta di legge del deputato di Forza Italia, Enrico Costa, che punta a cancellare la riforma della prescrizione varata dal guardasigilli Alfonso Bonafede. L'emendamento soppressivo della pdl è passato infatti con appena un voto di scarto - 24 a 23 - grazie al sì decisivo del presidente della Commissione, Francesca Businarolo, del Movimento cinque stelle. Anche in questo caso Italia viva ha votato con le opposizioni, tanto da scatenare la reazione del Partito democratico che in una nota accusa Iv per "l’ennesima provocazione nei confronti del governo. Questa guerriglia quotidiana di Renzi è diventata ormai insopportabile - hanno detto - perché mina alla base la tenuta del governo, con il rischio di conseguenze pesanti per il Paese. Una cosa è certa - hanno avvertito i dem -: in questo modo è davvero complicato andare avanti. Per quanto ci riguarda, non saremo disponibili a tollerare ancora per molto questa situazione". Polemiche anche nella commissione Giustizia di palazzo Madama per la bocciatura di un emendamento della Lega - da riformulare - al decreto sulle intercettazioni, che prevedeva l'uso appunto delle registrazioni per i reati relativi alla detenzione di materiale pedopornografico. Immediata la reazione dei senatori leghisti che hanno occupato l'aula della Commissione, rallentando i lavori. Lavori che si sono sbloccati grazie ad una conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell'Assemblea, Elisabetta Casellati. (Rin)