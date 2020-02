Sgomberi Roma: Lombardi (M5s), rivendico utilità blocco degli sfratti

- La capogruppo del M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, risponde alle polemiche su “un presunto emendamento blocca-sgomberi contro i cosiddetti occupanti abusivi degli alloggi popolari, che sarebbe stato presentato al collegato al Bilancio, in discussione in questi giorni nel consiglio regionale del Lazio”. In un lungo post su Facebook Lombardi spiega che la “norma al momento ancora non esiste come testo vero e proprio” ma ne rivendica “con forza” l’utilità. “La rivendico perché non mi fanno paura le polemiche – scrive Lombardi -, anche quando strumentali. La rivendico perché ho scelto di avere il coraggio di non nascondermi dietro le asettiche formule amministrative sganciate dalla realtà”. Per Lombardi “un buon amministratore non può asportare il ‘cancro dell’illegalità’ dagli alloggi popolari avviando alla cieca una campagna di sgomberi senza aver mappato le dimensioni del fenomeno” e “avviare tout court una nuova stagione di sgomberi in queste condizioni significherebbe solo sostituire i poveri con altri poveri e spingere nell’illegalità ulteriore persone che, di fatto, hanno già commesso un abuso”. Lombardi ricorda che “solo su Roma c’è chi dice che gli occupanti siano 10 mila, chi invece 20 mila. Siamo di fronte quindi ad un fenomeno che oscilla nell’ordine di decine di migliaia, la cui portata è sconosciuta proprio perché non è mai stato gestito”. Parallelamente “per garantire davvero il diritto alla casa in modo completo – conclude Lombardi -, ho proposto e fatto approvare tutta una serie di azioni anche per tutelare chi non occupa”.(Rer)