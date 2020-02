Scuola: Ama, nessun allarme rifiuti dentro e fuori istituti romani, situazione monitorata

- L’attenzione e lo sforzo di Ama nell’assicurare il decoro presso gli istituti scolastici è quotidiano e costante. Lo comunica in una nota l'azienda capitolina per la gestione dei rifiuti, rispondendo a quanto sostenuto oggi da un consigliere dell’Assemblea capitolina. "E’ quindi assolutamente ingiustificato e infondato paventare presunti allarmi igienici o addirittura sanitari generati dalla mancata raccolta dei rifiuti - prosegue la nota -. I plessi dei 15 municipi cittadini sono giornalmente monitorati, sia nella pulizia delle aree esterne sia nella verifica del corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata interno che, come noto, viene svolto da soggetti affidatari e non direttamente dall’azienda. Il personale tecnico di Ama effettua controlli a tappeto per valutare il corretto espletamento della raccolta differenziata all’interno dei locali facendo intervenire i prestatori d’opera là dove necessario per ripristinare il decoro. Una volta rilevate palesi difformità rispetto agli standard del servizio previsti l’azienda provvede a elevare sanzioni alla ditta affidataria. Anche le aree attorno agli istituti - conclude la nota - sono costantemente oggetto di attenzione da parte di Ama al fine di predisporre immediatamente interventi di pulizia e vuotamento dei cassonetti in caso di necessità".(Com)