Cnel: Treu e Gualaccini, cordoglio per scomparsa Groppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel corso di questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno di Giorgio Groppo, sempre teso a testimoniare la forza della gratuità del dono e capace di interessarsi veramente al bene comune”. Lo hanno detto in una nota il presidente del Cnel Tiziano Treu e il capocommissione Terzo settore Gian Paolo Gualaccini che hanno espresso il cordoglio loro e dell'organismo per la scomparsa del componente in carica dal 2010 della commissione politiche sociali e sviluppo sostenibile che si è spento oggi all'ospedale di Bra, nel Cuneese, dopo una lunga malattia. (Ren)