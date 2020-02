Governo: Renzi, non faccio gioco della corda per fatti personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sopravvivenza del governo "non voglio fare il gioco della corda per un fatto personale". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno. A Bruno Vespa che parlava di un motivo politico, Renzi ha risposto: "Mi sembra diverso".(Rin)