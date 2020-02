Torino: venerdì parte Seeyousound, festival di cinema musicale

- Venerdì 21 febbraio, a Torino, si apre la VI edizione di Seeyousound, festival internazionale di cinema a tematica musicale. Andrà avanti fino al primo marzo 2020 al Cinema Massimo, con un programma che celebra due passioni in 64 appuntamenti per 99 film e videoclip tra concorsi, rassegne e proiezioni speciali, di cui 24 anteprime italiane, 3 assolute, 1 internazionale e 1 produzione originale, accompagnati da oltre 80 ospiti, live ed eventi collaterali in 5 location. Il via alla dieci-giorni di cinema e musica è affidata a Julien Temple, ospite d'onore del festival, leggendario regista britannico che ha legato la propria carriera alla musica firmando film culto come La grande truffa del rock'n'roll, Absolute Beginners, Oscenità e Furore, Glastonbury, Il futuro non è scritto - Joe Strummer nonché realizzando un lungo elenco di videoclip in cui ha lavorato con le piú grandi rock star del pianeta tra cui Rolling Stones, David Bowie, Sex Pistols, Paul McCartney, Depeche Mode, Blur. Temple presenterà venerdì 21 febbraio alle 21 in anteprima italiana del suo ultimo film Ibiza - The silent movie, in cui music director dell’intera colonna sonora è Fatboy slim. Temple sarà protagonista anche sabato 22 febbraio, per la proiezione di tre titoli della sua filmografia accomunati dalla relazione tra luoghi e musica, 2 dei quali per la prima volta in Italia. (segue) (Rpi)