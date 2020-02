Torino: venerdì parte Seeyousound, festival di cinema musicale (2)

- Questa edizione vedrà più di 80 ospiti, tra i quali - oltre al già citato Temple, il compositore e musicista Christophe Chassol che sonorizzerà Ludi, film da lui scritto e composto; i Marlene Kuntz con la sonorizzazione del muto anni ’30 Menschen am Sonntag realizzato da un collettivo di futuri grandi del cinema (la regia è di Robert Siodmak e Edgar G. Ulmer, mentre la sceneggiatura porta la firma di Billie Wilder); Massimo Zamboni dei Cccp e Csi, regalerà al pubblico alcuni brani live per la proiezione de La macchia mongolica; Patrizio Fariselli degli Area sarà protagonista della serata Gioia e rivoluzione che celebrerà Demetrio Stratos, durante la quale suonerà alcuni pezzi; mentre la giornalista e modella Benedetta Barzini, terrà la masterclass organizzata con Iaad ispirata alla serie Stili Ribelli prodotta da Sky Arte. Tra gli altri anche la regista Lily Rinae con l'anteprima internazionale del documentario Born Balearic Jon Sa Trinxa and The Spirit of Ibiza in cui racconta la scena musicale di Ibiza e la vita del "leggendario DJ di Ibiza"; il regista Simon Bird che presenterà Days of the Bagnold Summer, commedia indie con Earl Cave, figlio di Nick; A.J. Eaton autore di David Crosby: Remember My Name, prodotto da Cameron Crowe (autore di Almoust Famous); Gio Arlotta presenta per la prima volta in Italia il suo We Intend To Cause Havoc, tributo agli Witch, rock band anni ’70 dello Zambia; Marco Porsia porta a SYS Where Does a Body End? sugli Swans. Infine, un piccolo doveroso omaggio a Marco Mathieu, indimenticato bassista dei Negazione, con la proiezione in anteprima assoluta de Lo spirito continua di Claudio Paletto. (Rpi)