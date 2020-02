Albania: presidente Meta torna ad attaccare la maggioranza

- Il presidente albanese Ilir Meta è tornato ad attaccare oggi la maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama. Coinvolti da tempo in un lungo conflitto istituzionale, il caso che ha nuovamente acceso lo scontro tra le parti riguarda l'approvazione la scorsa settimana in parlamento di alcune modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale. Meta ha contestato con toni duri la mossa che tenta di evitare che il processo di giuramento sia un esclusiva del capo dello Stato, ed ha sostenuto che "si tratta di un golpe, che smantellerò con il sostegno del popolo albanese". Il presidente ha dichiarato che il prossimo 2 marzo, una data storica per gli albanesi, che segna il patto, nel sedicesimo secolo, tra le maggiori famiglie del paese per opporsi all'invasione ottomana, firmerà "in piazza con i cittadini, il primo decreto contro il golpe". Meta non ha offerto dettagli in merito alla questione, limitandosi a dichiarare che "insieme agli albanesi faremo si che le istituzioni tornino ad appartenere al popolo e non ai gruppi criminali". (segue) (Alt)