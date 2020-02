Albania: presidente Meta torna ad attaccare la maggioranza (3)

- Il capo dello Stato non ha riconosciuto "la nomina automatica della Vorpsi", rifiutando di seguito a convocarla per prestare giuramento. Dopo la nomina da parte dell'Assemblea nazionale di due membri della Corte, Meta ha nominato un altro candidato, Marsida Xhaferllari, che ha poi prestato giuramento. Secondo la modifica approvata, nel caso un membro nominato della Corte non viene convocato per prestare giuramento, entro 10 giorni dalla sua nomina o elezione, allora effettua il giuramento per iscritto e lo invia al capo dello Stato. La modifica sembra andare incontro alla stessa Costituzione, in cui è previsto solo il "giuramento davanti al presidente della Repubblica". (Alt)