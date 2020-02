Giustizia: Renzi, su prescrizione spero ci sia buonsenso e si arrivi ad accordo

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno, è tornato a parlare della prescrizione e delle polemiche nella maggioranza. "Spero ci sia buonsenso e si arrivi tutti ad un accordo" sulla prescrizione, ha auspicato. Qualora questo non avvenisse, Renzi ha ribadito che Italia viva presenterà "la mozione di sfiducia" nei confronti del ministro Bonafede. "Sono ottimista, spero prevalga il buonsenso. Quello che non può funzionare è il ricatto", ha aggiunto.(Rin)