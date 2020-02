Governo: Renzi, non credo cadrà anche se verrà sfiduciato Bonafede

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno ha risposto così a chi gli chiedeva se in caso di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il governo sarebbe a rischio: "Non credo, perché?".(Rin)