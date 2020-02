Regione Lazio: Battisti (Pd), sempre più urgente una legge sul Revenge porn

- La consigliera Pd della Regione Lazio, Sara Battisti, ricorda che “ancor prima dell'istituzione del reato”, per affrontare il problema del Revenge porn ha “depositato a marzo del 2019 una proposta di legge per il contrasto al fenomeno e alla condivisione di materiale sessualmente esplicito senza consenso”. A seguito degli episodi avvenuti a Brescia, dove “una donna che ha denunciato la vicenda si sente dire che rischia una denuncia per danno di immagine, diventando vittima per la seconda volta”, Battisti si dice “orgogliosa” del fatto che la Regione Lazio sarà “la prima in Italia ad approvare una legge che va in questa direzione”, perché “si tratta di un fenomeno in drammatica diffusione, soprattutto tra i giovanissimi, e le vittime spesso compiono gesti estremi poiché si sentono abbandonate da tutti, anche dalle istituzioni”. Battisti conclude: “Abbiamo bisogno di una normativa che, nel vulnus della legge nazionale, deve tutelare le vittime sotto il profilo dell’assistenza psicologica e legale, che prevede un reinserimento sociale e lavorativo e, soprattutto, capace di fornire degli strumenti operativi nell’ottica della prevenzione del reato”.(Com)