Campania: Codacons, soddisfazione per cancellazione causa al Tar su traffico costiera amalfitana

- Oggi si è tenuta l’udienza di merito dinanzi al Tar, sull’accordo quadro che riorganizza il sistema viabilità della Costiera Amalfitana, a seguito del ricorso da parte di albergatori e titolari di aziende di trasporto privato di Maiori, Minori e Ravello, in provincia di Salerno. Ne ha dato notizia in una nota il Codacons in cui, i legali dei consumatori, hanno espresso: "soddisfazione per la scelta dei legali dei ricorrenti, di chiedere la cancellazione della causa dal ruolo appena saputo che non sarebbero stati concessi dal Tar ulteriori rinvii, consentendo così all’ordinanza dell’Anas, di essere pienamente efficace dal 1° aprile". (Ren)