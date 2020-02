Giustizia: Renzi, votiamo fiducia su intercettazioni solo per carità di patria

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno ha affermato: "Non avrei mai votato il decreto sulle intercettazioni che voteremo domani con la fiducia. Ma lo faremo per carità di patria". (Rin)